Tanti in giro e con mascherina, Palermo torna alla normalità

Strade affollate, code davanti ai negozi e centri commerciali, praticamente tutti con la mascherina. Si presenta così a Palermo il primo giorno dopo la fine del lockdown, non servono più autocertificazioni per spostarsi, ma è necessario ovviamente rispettare tutte le regole di sanificazione e di distanziamento sociale. Negozi e attività commerciali finalmente possono rialzare la saracinesca ed aprire al pubblico. Tutto a posto, perché abbiamo operato e sanificazione a norma del decreto, abbiamo ovviamente, avremo tutta una serie di attenzioni che sono legate appunto alla salute sia dei dipendenti che del consumatore finale e speriamo bene, perché non abbiamo nessun tipo di idea su come possa essere appunto l'andamento anche in termini di movimento. Si qualcuno è già arrivato, soprattutto i clienti più fedeli, io sono positiva, mi aspetto il loro ritorno senza altro e credo che abbiano voglia di fare un po' di shopping arretrato ecco, sicuramente, un lento ritorno alla normalità in una regione dove lockdown è stato rispettato alla lettera e dove la curva del contagi è rimasta contenuta.