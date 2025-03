Torino, neonata portata dal Marocco per essere venduta

Sembra la trama di un film, ma la storia è drammaticamente vera. Una bambina nata in Marocco, presumibilmente ad agosto 2024, è stata ceduta dalla madre ad una coppia di suoi connazionali perché fosse venduta in Italia. La neonata è stata trasportata da Tangeri in nave, non registrata tra i passeggeri e messa perciò in un sacchetto di plastica dalla coppia marito e moglie, che appena arrivati in Italia l'hanno portata in un ospedale a farla visitare, perché la piccola era stata male durante il lungo e faticoso viaggio in mare, affrontato ad ottobre. Arrivati a Torino, i due hanno affidato la neonata ad un'altra famiglia sempre di loro connazionali, mentre cercavano persone a cui cederla verosimilmente in cambio di denaro. Se fossero stati scoperti, hanno rivelato le indagini, erano pronti a fuggire in un altro paese, ma sono stati fermati prima dalla squadra mobile che lo scorso 12 marzo ha fatto irruzione nella casa della famiglia alla quale la coppia aveva affidato temporaneamente la bambina. La piccola è stata portata all'ospedale Regina Margherita per accertamenti, ma sta bene è in salute e ora sono state avviate le ricerche per individuare in Marocco la madre biologica, mentre sono in stato di fermo, la coppia che l'ha portata in Italia con il compito di venderla e quella a cui è stata affidata in questi cinque mesi. .