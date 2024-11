Torino, nuova galleria dei re al Museo egizio

L’enorme statua di Ramesse II, marito di Nefertari, viene imballata con cura, è uno dei primi e più preziosi reperti che arrivarono a Torino nel 1824 con la collezione Drovetti, il nucleo originario dal quale è poi sbocciato il museo Egizio di Torino come lo conosciamo oggi. Dopo 7 mesi di lavori le statue vengono riportate in quella che sarà la nuova galleria dei Re, sostituirà il vecchio allestimento che lo scenografo, premio Oscar, Dante Ferretti aveva curato per le Olimpiadi invernali del 2006. "Come sarà la nuova galleria dei Re?" "Sarà meravigliosa, posso sintetizzare dicendo dall'oscurità alla luce, è il titolo del progetto che ha vinto, con una galleria che permetterà di far entrare la luce solare, sono state stamponate le finestre che danno su piazza Carignano, si può di nuovo vedere la volta barocca di queste sale magnifiche che ospitano una delle collezioni di statue più importanti e poi una novità assoluta, i piedistalli sono stati abbassati e quindi per la prima volta saremo in grado di interloquire quasi vis a vis con le nostre statue, di guardarle nel volto, di cogliere gli elementi storico artistici". Questo è solo uno dei progetti di rinnovamento pensati per il bicentenario del Museo Egizio di Torino, il più antico al mondo interamente dedicato alla civiltà dei faraoni e il primo a visitare la rinnovata galleria dei Re, il prossimo 20 novembre, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il 20 novembre avremo la prima parte di inaugurazione del bicentenario col presidente Mattarella che ci ha dato l'alto patronato della presidenza della repubblica, quindi ne siamo orgogliosi, presenteremo Ellesija, presenteremo Materia, presenteremo la galleria dei Re e gli altri saranno man mano presentati al pubblico nel corso del 2025".