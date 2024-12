Tragedia Natisone, indagate sale operative vigili del fuoco e 112

La falla potrebbe stare nel protocollo di emergenza in quella serie di procedure e comunicazioni che dovevano attivare tempestivamente i soccorsi che forse non hanno funzionato come avrebbero dovuto. A sei mesi dalla morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre ventenni inghiottiti dalle acque del fiume Natisone lo scorso 31 maggio a pochi metri dal ponte romano di Premariacco, la Procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati tre vigili del fuoco della sala operativa ed un infermiere del numero unico di emergenza 112 con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. L'inchiesta che si è concentrata proprio su coloro che hanno gestito l'emergenza e non sul personale che materialmente intervenne tentando disperatamente di salvare i ragazzi, punta a chiarire i contatti che in quelle ore ebbero le infermiere, i vigili del fuoco partendo proprio dalle analisi dei tabulati e delle registrazioni delle telefonate che Patrizia Cormos fece a più riprese per chiamare i soccorsi dopo essere rimasta bloccata con i due amici dall'improvvisa piena del torrente. Le indagini degli investigatori si sarebbero concentrati proprio sulle procedure che hanno riguardato le fasi successive alle telefonate. Dalla struttura sanitaria che si dice fiduciosa nella magistratura si fa notare intanto che l'accertamento di eventuali responsabilità su un addetto impossibilitato ad accertare da remoto le effettive condizioni di emergenza del richiedente, farebbe nascere un pericoloso precedente se non si configurasse un'effettiva omissione. I cadaveri dei tre ragazzi furono trovati giorni dopo circa 700 metri da quell'isolotto dove si erano abbracciati per l'ultima volta. I primi interrogatori degli indagati inizieranno mercoledì 4 dicembre.