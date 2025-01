Treni, weekend a rischio disagi: sciopero di 24 ore dalle 21

Restano agitate le acque per il trasporto ferroviario con gli occhi puntati sulla continua serie di disagi innescati da scioperi incidenti e guasti. Si annuncia un altro fine settimana difficile. Il gruppo FS ha già preannunciato che lo sciopero di 24 ore proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domenica potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali con importanti ripercussioni sul servizio e rischio di cancellazione ritardi anche prima e dopo l'orario della protesta sindacale. Come da prassi, FS invita i passeggeri ad informarsi e se possibile, riprogrammare il viaggio. I lavoratori denunciano da parte loro decenni di smantellamento occupazionale e dismissione di strutture produttive e di servizio. Il ministro dei trasporti Salvini intanto, ricorda gli ultimi disagi e rilancia l'allarme per quella che, in un'informativa alla Camera, ha definito un'escalation preoccupante di azione contro le ferrovie, danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma nella notte, problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni. La notizia rassicurante, aggiunge il ministro, è che dopo l'esposto di FS per possibili sabotaggi la puntualità è incrementata a partire dall'alta velocità, e conclude così: non bisogna abbassare la guardia.