Purtroppo abbiamo ricevuto il 29% di fiale di vaccino in meno dalla Pfizer nella settimana corrente e c'è stato comunicato che riceveremo il 20% di fiale in meno nella prossima settimana, quindi questo ritardo e questa riduzione delle disponibilità per l'Italia prosegue e purtroppo, come sapete, questo è accaduto per una decisione unilaterale da parte dell'azienda ed è stata a noi comunicata con un preavviso davvero ridotto.