Vaccini, Figliuolo: AstraZeneca efficace e sicuro

Intanto in parallelo, si sta passando ad altre categorie, anche con l'utilizzo di AstraZeneca e qui voglio riaffermare, che l'Autorità Regolatoria Europea, l'EMA, ha detto che questo vaccino è sicuro e non ha dato alcuna controindicazione. L'Autorità Regolatoria Italiana, prendendo spunto da quello che è stato fatto da Paesi limitrofi, con cui noi ci confrontiamo sempre, quindi Germania, Spagna, Francia, Belgio, ha dato una raccomandazione di auspicio, di utilizzare questo vaccino al di sopra dei 60 anni e che per la seconda dose, per chi l'avesse già fatto ed è al di sotto dei 60 anni, non c'è alcun problema.