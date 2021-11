Vaccino bimbi, Locatelli: possibile prima di Natale. VIDEO

Tempi brevi, anzi brevissimi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia potrebbero essere vaccinati già entro Natale. "Io credo che EMA possa pensare di arrivare a una valutazione, a un'approvazione, diciamo, entro fine mese-prima metà di dicembre e a quel punto lì potremmo partire. I bambini vanno pure protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale". Nel nostro Paese, con l'aumentare dei casi in bambini e ragazzi delle scuole primarie, il disco verde dunque potrebbe arrivare anche prima del previsto. Immunizzazione che arriverebbe dopo il via libera definitivo negli Stati Uniti al vaccino Pfizer per i bambini di quella fascia di età, dunque tra i 5 e gli 11 anni. Negli Stati Uniti riguarda 28 milioni di bambini. "Siamo ad una svolta nella nostra battaglia contro il Covid" commenta il Presidente americano Biden, precisando che la campagna di vaccinazione per i bambini potrà iniziare già nella settimana dell'8 novembre. In Italia, precisa il Viceministro Sileri, non c'è nessuna idea di obbligo in adulti e tantomeno nei bambini ma l'approvazione dei vaccini per età pediatrica è un ausilio in più, è un passo in avanti per la protezione di comunità. E il fatto che Paesi come Stati Uniti e Cina portino avanti la vaccinazione per i più piccoli consentirà una notevole riduzione della circolazione del virus in quella fascia di età. Dubbi dei genitori, paure e insicurezze che però con l'ausilio della scienza vanno dissipati. I medici dell'Accademia Americana di Pediatria raccomandano fortemente di vaccinare i bambini inclusi i più piccoli. L'FDA dopo aver visionato la documentazione presentata il 26 ottobre ha dato l'okay negli Stati Uniti. I bambini che potrebbero essere vaccinati sono 28 milioni nel Paese, 37 in Europa, e poco più di 3 milioni in Italia. Secondo gli esperti i benefici superano i rischi e l'Italia aspetta una presa di posizione definitiva.