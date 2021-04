La valutazione che è stata fatta dal Comitato di Farmacovigilanza dell'EMA, quello che si chiama il PRAC, è che il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente, è stato dichiarato come plausibile. La maggior parte di questi eventi trombotici a carico dei seni venosi cerebrali, piuttosto che del distretto del ritorno venoso addominale, si sono osservati in soggetti di sesso femminile ma, soprattutto, sotto i 60 anni di età, anche se va detto in maniera molto chiara, che l'EMA ha dichiarato che non ci sono fattori di rischio identificati.