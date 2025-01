Una serie di esplosioni hanno colpito la zona industriale di Trissino, in provincia di Vicenza. L'incidente, avvenuto in un'azienda specializzata nel recupero di pile e accumulatori, ha generato una densa colonna di fumo nero visibile da lontano. Le esplosioni, probabilmente causate da bombole di gas, hanno spinto il Comune a diffondere un allarme sui social, invitando la popolazione a non uscire di casa e a mantenere le finestre chiuse per precauzione .