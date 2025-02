I titoli di Sky TG24 del 25 febbraio 2025, edizione ore 19

Il futuro dell'Ucraina, Starmer annuncia l'aumento delle spese militari al 2,5% Anche Merz promette più investimenti nella difesa. Meloni lavora in vista del vertice di Londra. Il Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, atteso il nuovo bollettino sulle condizioni di salute di Francesco. Proseguono le veglie di preghiera in tutto il mondo. Doppia mozione di sfiducia alla Camera per i ministri Nordio e Santanché. La ministra del turismo parla di gogna mediatica attesa per il voto, proteste dalle opposizioni. Tragedia familiare in provincia di Prato. Uccide a coltellate la madre e poi incendia La casa di famiglia. Fermato il figlio 22enne. Ancora da chiarire il movente. Il disastro ferroviario di Pioltello. Una sola condanna in primo grado cinque anni e quattro mesi All'ex, responsabile di Rete Ferroviaria Italiana di Brescia. Otto le assoluzioni. Il processo per la morte di Sharon Verzeni è accolta la richiesta della difesa. I giudici acconsentono alla perizia per l'imputato reo confesso, Moussa Sangare. Sconcerto dei familiari. Una bomber scatta la prescrizione. Azzerati i risarcimenti per le vittime degli attentati in Veneto e in Friuli. L'unico indennizzo possibile resta quello per un infermiere di Mestre. Coppa Italia stasera a San Siro il quarto di finale tra Inter e Lazio in partita unica. In caso di parità si va ai rigori. Chi vince affronta il Milan in semifinale. .