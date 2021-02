Viola: "Usare vaccini che funzionano anche contro varianti"

Prima di tutto io non prendo la Gran Bretagna come esempio perché è vero che si è mossa in maniera molto, molto veloce, molto rapida però anche in maniera forse poco ortodossa. Noi dobbiamo usare i vaccini che sappiamo funzionano anche contro le varianti che ci sono, dobbiamo usarli bene. Questo dato un po' preoccupante che è emerso all'inizio in Inghilterra e adesso in Israele, in cui si è effettivamente visto un aumento dei contagi nei bambini. Se ovviamente il virus è più contagioso è ovvio che anche nei bambini, finora sono stati protetti, ma se siamo di fronte a delle varianti più contagiose, anche loro possono essere a rischio. Ovviamente sono preoccupata perché non abbiamo i vaccini per i bambini, per cui davvero i bambini noi non possiamo proteggerli.