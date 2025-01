I titoli di Sky TG24 del 21 gennaio, edizione delle 13

Nel primo giorno da presidente Trump vara 100 decreti. Firmati atti per la dichiarazione di emergenza ai confini col Messico, per la grazia ai rivoltosi di Capitol Hill. Il tycoon ha siglato ordini esecutivi per l'uscita degli Stati Uniti dall'OMS, dall'accordo sul clima e la fine dello ius soli. Polemiche per il saluto romano di Musk all'inauguration day. Cina e Russia si congratulano con Trump. Mosca apre ad un incontro sull'Ucraina. "È un giorno di speranza" dice Zelensky. Von der Leyen avverte: tuteleremo i nostri interessi. Autonomia differenziata. Per la Corte Costituzionale il referendum abrogativo è inammissibile. Ammessi gli altri cinque quesiti. Giovanni Amoroso nuovo presidente della Consulta. Abusi sessuali nella chiesa altoatesina. In un'indagine della diocesi di Bolzano accertati 67 casi negli ultimi 60 anni. Il vescovo dice: serve una svolta. A Torino arrestato il capo della polizia giudiziaria libica. Per la Corte Penale Internazionale è colpevole di crimini di guerra e contro la dignità umana. Champions League su Sky. Oggi alle 18:45 Atalanta-Sturm Graz. Alle 21:00 Juventus-Bruges e Bologna-Borussia Dortmund. Domani in campo anche Milan e Inter. Gli azzurri Bolelli e Vavassori conquistano la semifinale degli Australian Open. Domani tornano in campo Sinner e Sonego. La gara live sui canali 210 e 211 di Sky.