Virus, 23 i Comuni con vaccini in via prioritaria

Pochi giorni per evitare il rosso pochi giorni per vaccinare con la prima dose quante più persone possibili, almeno trentamila abitanti dei comuni al confine tra la bergamasca e il bresciano. I centri scelti dedicati 12 12 ore al giorno sono quattro, Chiari è quello di riferimento per gli 8 comuni in provincia di Brescia. Oggi sono prphrammati 1217 poi bisogna vedere chi eventualmente non viene, questo è il numero che dovremmo tenere anche per la settimana prossima e domani. Si tratta della prima volta in cui la strategia vaccinale cambia per cercare di arginare la diffusione da varianti inglese. Se dicono che i vaccini dovrebbero essere la soluzione, cerchiamo di farli più possibile. Dovevamo svegliarci prima, può almeno dovevano svegliarsi prima.