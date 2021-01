Virus, bollettino: rapporto casi/tamponi sale oltre il 17%

sale la curva di contagi covid-19 nel nostro Paese. Meno casi, ma molti meno tamponi, con un tasso di positività che supera il 17%. Come vedete, era almeno un mese che la colonnina non saliva fino a questa soglia. Con i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute si arriva invece al 17,6%. Icontagi registrati sono 11.831, in discesa rispetto ai poco più di 22.000 della giornata precedente, ma a fronte di un numero di tamponi più che dimezzato: 67.174 quelli eseguiti in un giorno. Un incremento della curva che era atteso. Per vedere un'eventuale discesa, dopo le chiusure del periodo natalizio, si dovranno aspettare le prossime due settimane. Ma soprattutto, oltre alla circolazione del virus, aumenta anche la pressione sugli ospedali. Nell'ultimo bollettino risale il saldo dei pazienti ricoverati: quelli in terapia intensiva sono +16, con un dato sui nuovi ingressi che è sopra le 130 unità. E ricomincia a salire anche il saldo dei posti letto occupati dai malati covid nei reparti ordinari: +126. La collanina che invece scende è quella relativa ai decessi, ma sono sempre 364 le vittime da covid-19, per un totale che sfiora le 75.000 da inizio pandemia.