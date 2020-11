Zona Arancione, in Lombardia in classe le scuole medie

Ha una caratteristica di quartiere che permette ai ragazzi di spostarsi a piedi, in bicicletta, coi monopattini, quindi non c'è nessun tipo di problema dal punto di vista del trasporto pubblico. Qui ad oggi i casi di contagio su 520 alunni delle medie sono stati quattro, 11 in tutto se si calcola l'intero istituto, che comprende anche due plessi elementari da 1400 bambini. Però i casi individualmente sono pochi e soprattutto non capita mai, non è mai capitato, che si contagiassero i compagni di classe. E se le medie tornano, le superiori restano and dad. Non vedo l'ora di rivedervi fra le pareti scolastiche, non vedo l'ora! Le pareti scolastiche senza di voi non hanno più senso. Il preside del liceo classico Parini nel centro di Milano raggiunge una rappresentanza di studenti che oggi ha deciso di seguire le lezioni a pochi metri da scuola, nonostante il freddo. Tra questi c'è Alessandro che ha 18 anni, deve fare l'esame di maturità ed è rappresentante d'istituto. Quello che mi manca di più è la socialità, perché comunque noi a scuola abbiamo sempre avuto questo grande impianto di socialità, abbiamo un'auletta studenti in cui ci troviamo a spesso, facciamo tante assemblee, tanti dibattiti e viviamo la scuola, appunto, anche in maniera anche molto partecipativa.