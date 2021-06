Aiuti famiglie, da luglio più soldi a chi ha figli minorenni

Da un minimo di 30 a oltre 850 euro al mese è quanto una famiglia italiana potrà ricevere dallo stato a partire da luglio se ci sono uno o più figli con meno di 18 anni e se già non si prendono gli assegni familiari. Chi invece ha già oggi diritto a questo aiuto avrà una maggiorazione, compresa tra 37 e 720 euro al mese, in pratica nel primo caso i beneficiari di quello che è stato battezzato assegno ponte sono i disoccupati di lungo periodo che non hanno sussidi, i lavoratori autonomi e le altre partite IVA, nel secondo caso invece l'aumento riguarderà lavoratori dipendenti, cassintegrati, disoccupati con indennità e pensionati. In entrambe le situazioni la cifra che spetterà è molto variabile perché dipende da quante persone vivono sotto lo stesso tetto. Diversi poi i criteri economici, per l'assegno ponte si fa riferimento al valore dell'ISEE il documento che tiene conto non solo del reddito percepito da ciascun componente della famiglia ma anche dai risparmi in banca, dagli investimenti finanziari e dalla proprietà di case o altri immobili, più il valore di questo indicatore è alto meno consistente sarà l'assegno, sopra i 50.000 euro non si ha diritto a nulla, dai 7000 in giù e con quattro figli si superano gli 870 euro al mese. Per quanto riguarda l'incremento degli assegni familiari di chi già oggi ne usufruisce invece si tiene conto del totale dei redditi lordi della famiglia, si sommano quindi gli stipendi dei genitori con soglia massima di 100.000 l'anno più alta di quella esistente. In ogni caso continuano a vivere le detrazioni fiscali per i figli e il bonus bebè e quello per la nascita col risultato che si sommeranno ai nuovi aiuti che valgono dal mese prossimo fino a dicembre per i quali ci sono tre miliardi, dopo dovrebbe prendere forma il cosiddetto assegno unico per le famiglie con figli fino a 21 anni, l'obiettivo è di 250 euro per ogni bambino o ragazzo ma servono parecchi miliardi e per questo sarà necessario rivedere tutte le agevolazioni esistenti.