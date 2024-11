Women excellence award 2024, premiate 22 donne che hanno rotto gli stereotipi

Il teatro lirico Giorgio Gaber di Milano per una sera diventa il palco delle eccellenze al femminile. Donne premiate perché si sono distinte in diversi ambiti e contesti lavorativi, aziende, istituzioni, fondazioni, e con la loro esperienza e le loro storie sono in grado di ispirare le donne di domani. "Io credo che il messaggio più importante in questo momento per le giovani donne, le ragazze di oggi, è esattamente quello di avere il coraggio di andare avanti, di seguire le proprie inclinazioni e di occupare degli spazi che magari oggi sono principalmente occupati da uomini proprio per arrivare a ribilanciare, ad avere una rappresentazione sicuramente più equa". I temi toccati riguardano le donne e la qualità della vita, la presenza delle donne nel mercato del lavoro, il rapporto tra donne e discipline Stem, la presenza femminile nel mondo dello sport, il ruolo dello spettacolo quando si parla di diversità e inclusione. Tra le partecipanti l'Oro paralimpico per i 100 metri rana, a Parigi 2024, Giulia Ghiretti. "Ognuno deve credere in se stesso e essere consapevole delle proprie responsabilità. Hai nominato Parigi. La cosa bella dello sport e del mio sport, che è il nuoto, è quando io arrivo sul blocco e devo raccogliere il lavoro fatto da tutto il mio team". 22 le premiate tutte protagoniste nelle aziende nelle quali lavorano di una rivoluzione gentile che parte dalla conoscenza di sé stesse. "Che professionisti diventeranno dipende unicamente da loro e quindi di allenarsi a fare dei ragionamenti che vadano profondamente al di là di quelli che possono essere dei costrutti appartenenti a determinazioni di genere".