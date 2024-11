Scioperi trasporti, solo un terzo deciso da Cgil, Cisl, Uil

Di tutti gli scioperi nei trasporti che ci sono stati in Italia dall'inizio dell'anno, solo un terzo è stato deciso da almeno uno dei tre sindacati principali, cioè da una tra CGIL, CISL e UIL, in pratica di tutte le proteste che da gennaio hanno fermato autobus, metropolitane, treni e aerei, la maggior parte sono state organizzate da sigle che rappresentano una minoranza di impiegati di questo settore. I sindacati confederali hanno un numero di iscritti di gran lunga superiore agli altri, eppure quando si tratta di proclamare scioperi, da quelli dei mezzi pubblici a quelli degli aeroporti passando per le ferrovie, chi ha meno tesserati è più spesso alza la voce e incrocia le braccia. Una circostanza che, come sottolineato dal garante sugli scioperi, si verifica perché ci sono moltissime organizzazioni e ognuno indice la sua protesta, magari approfittando dell'effetto annuncio, anche se ha una rappresentatività limitata. Nei primi 11 mesi del 2024 si contano 54 giorni di scioperi nazionali dei trasporti, senza contare gli stop, solo a livello locale e quelli generali dunque, c'è stata una protesta ogni sei giorni e spesso il tram o il treno restano nei depositi il venerdì o il lunedì. Sono questi i giorni più spesso coinvolti. Lo dicono i numeri, e non è solo una sensazione, questa scelta di calendario si rafforza se guardiamo solo ai treni, la frequenza degli scioperi di venerdì o lunedì batte quelli che ci sono stati nel weekend nel resto della settimana, un po' diversa la situazione per gli aerei. In questo caso c'è maggior equilibrio con una distribuzione, abbastanza omogenea, dei giorni in cui si è costretti a rimanere a terra.