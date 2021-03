Come la blockchain rivoluziona l'arte digitale

Per cosa sareste disposti a spendere all'asta 70 milioni di dollari? C'è chi con questa somma si è portata a casa, in un'asta di Christie's, la più grande casa d'asta al mondo, un semplice file jpeg, un'immagine in formato digitale contenente un'opera d'arte. L'arte digitale è sempre stata difficile da apprezzare in quanto riproducibile facilmente con uno screenshot a costo zero, ora però sembra essere arrivata la soluzione fornita dalla tecnologia blockchain. Parliamo degli NFT, i non-fungible token, sostanzialmente dei certificati di autenticità digitale, all'opera viene associato un tocco univoco, contenente la firma dell'artista e il nome del legittimo proprietario. Solo chi ne è in possesso grazie al sistema di controllo decentralizzato della blockchain puo' dimostrare così di esserne il possessore e così è scoppiata l'ennesima mania associata al mondo cripto, le cripto valute come i Bitcoin si affidano alla stessa tecnologia di base e proprio in cripto valuta vengono pagate le opere con NFT incorporato. Prima è stata venduta la famosa Gif di Nyan Cat per mezzo milione di dollari, poi la rivista americana Time ha messo in vendita alcune delle sue copertine storiche. Eppure, Jack Dorsey, il fondatore di Twitter ha annusato l'affare, ha messo all'asta il primo tweet pubblicato sulla piattaforma per 3 milioni di dollari, che però andranno in beneficenza. Anche il mondo della gestione dei diritti musicali si prepara alla rivoluzione, la Siae sta lavorando assieme ad Algorand per gestire i diritti d'autore sulla piattaforma blockchain, la protezione del copyright rischia infatti di essere rivoluzionata dall'esterno se non si adatterà al cambiamento permesso dalle nuove tecnologie.