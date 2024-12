Arriva la sesta rata del Pnrr per l'Italia: ricevuti 122 miliardi €

8,7 miliardi, questo è il bonifico arrivato all'Italia dalla Commissione Europea, la sesta rata arrivata appunto per il PNRR, raggiungono 122 miliardi incassati dall'Italia come si vede in questa grafica l'Italia è il maggior beneficiario anche perché aveva una dotazione, partiva da una dotazione più importante dei fondi del recovery ma comunque anche quella che sta ricevendo più soldi sul totale. Il Ministro Foti ha detto che la settima rata sarà richiesta entro la fine dell'anno questa è un po' la barra che siamo aggiornando di mese in mese, i 194 miliardi da spendere entro giugno 2026, manca ormai un anno e mezzo soldi ricevuti 122, quanti ne abbiamo spesi? Questo anche secondo il Governo è un neo un punto critico, quasi 58 questo dice la Corte dei Conti e quindi siamo a un quarto sostanzialmente dei soldi da spendere. Bisogna accelerare facciamo un po' i conti per capire come siamo messi: prima di tutto rispetto ai cronoprogrammi, agli obiettivi che i vari Governi si erano posti, il Governo Draghi a questo punto sperava di aver speso 110 miliardi, il Governo Meloni si è posto l'obbiettivo entro la fine dell'anno di 77, saimo appunto a 58 come dicevamo. Siamo anche in decelerazione questo è un dato un po' più preoccupante perché appunto nel 2024 per ora abbiamo speso circa 15 miliardi meno del 2023, certo è un dato parziale nel 2023 c'era la spesa dei bonus edilizi che ha accelerato molto ma va detto che negli ultimi mesi la spesa sta accelerando grazie a delle norme che stanno favorendo la messa a terra del piano c'è anche questo dato che insomma dà un po' di speranza perché come si vede i progetti conclusi o in via di realizzazione sono sostanzialmente i tre quarti e questo è un un buon dato, staremo a vedere. Và detto che facciamo sempre un confronto che è quello con la Spagna perché è lo Stato europeo che ha una situazione simile a quella italiana. Quanti soldi hanno speso gli amici spagnoli? Alla fine la differenza non è così tanta, chiaramente in valore assoluto c'è ma in percentuale siamo, questo è il dato di fine 2023, siamo attorno a un 20% entrambi i Paesi il dato che però insomma bisogna sottolineare è che forse gli spagnoli hanno meno bisogno di noi in questo momento del loro PNRR perché stanno letteralmente volando con la crescita economica qua si partiva nel terzo trimestre 2019, hanno avuto una crisi peggiore di noi col Covid ma ora ci hanno sorpassato, la crescita anno del terzo trimestre è stata del 3,3% noi invece siamo allo zero virgola. Questo è un dato che fa riflettere gli spagnoli soffrono meno la crisi industriale rispetto all'Italia.