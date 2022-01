Bollette, fino a 10 miliardi contro aumenti

Il costo dell'energia rimarrà ancora alto: la previsione di un suo raffreddamento in primavera sembra lontana; le famiglie sentono nelle loro tasche il pezzo della stangata e cresce il numero di imprese che hanno fermato le catene di montaggio perché le spese di produzione sono diventate troppo alte. Se a fine anno abbiamo detto in base alle proiezioni degli analisti che c'era una aspettativa, che probabilmente dopo il primo trimestre del 22 con la regolarizzazione del Nord Stream2, probabilmente avremmo assistito, ci si aspettava di poter avere un decremento, una stabilizzazione dei prezzi del gas, francamente adesso questa cosa è un po' più difficile da credere". Per il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, non si può andare avanti tamponando la situazione; sono necessarie misure durature in Europa ma ci vuole tempo per mettere tutti d'accordo così come in Italia, dove sul tavolo del Governo ci sono allo studio una serie di ipotesi che potrebbero mettere a disposizione fino a più di 9 miliardi. Più o meno la stessa cifra tirata fuori dallo stato negli ultimi sei mesi per calmierare i rincari. Il conto della dote potenziale arriva dalle cifre elencate dallo stesso Cingolani che ha proposto la riduzione degli incentivi per energie rinnovabili e idroelettrico, il taglio di alcune balzelli che pesano sulla fattura ma non legati ai consumi, i proventi delle aste per l'anidride carbonica e l'aumento dell' estrazione di gas nazionale. Non è chiaro quanto tempo servirebbe per liberare tutte le risorse che si renderebbero disponibili; mentre cresce la richiesta dei partiti e dell'industria, che lamenta di non aver beneficiato degli aiuti sulle bollette, di agire in fretta. Il Governo sta prendendo in considerazione anche il taglio temporaneo dell'IVA mentre più complessa è la strada indicata da Mario Draghi di un contributo a carico delle società che hanno guadagnato molto con l'impennata del gas. Il nuovo intervento potrebbe fermarsi a 4 o 5 miliardi e Palazzo Chigi deve trovare anche i soldi, si parla di un paio di miliardi, per sostenere le attività: turismo, sport, discoteche più colpite dall'ultima andato della pandemia.