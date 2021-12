Bollette, Cingolani: con gas italiano stabilizzazione prezzi

Il paese consuma 73 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, questo per tutto, per riscaldamento, per generare elettricità, quindi è la nostra cifra complessiva. E ne produciamo di nostro solamente quattro miliardi e mezzo, quindi una frazione molto piccola. Potremmo probabilmente raddoppiarla utilizzando giacimenti che sono già esistenti, che casomai in questo momento sono fermi ma che sarebbero già pronti, diciamo potrebbe essere riaperti. Dovremmo cominciare a cambiare il rapporto fra il gas che noi produciamo e quello che importiamo. Dal punto di vista del risparmio non sarebbe grandissimo ma sicuramente stabilizzeremmo i prezzi, perché avremmo una maggiore produzione nazionale senza incidere sulla produzione di CO2 totale perché manterremo la somma costante.