"Lo vediamo da un po' di tempo, ossia i titoli e il titolo de il Giornale diceva: "Re-opening Bets". Cosa sono le "Re-opening Bets"? Sono le scommesse sulle riaperture. Hotel, bar, ristoranti, compagnie aeree, tutti quelli appunto, quella parte di consumo e servizi, quotati in borsa, perché tra questi, ci sono anche aziende non quotate in borsa, le piccole aziende, i parrucchieri non sono quotati in borsa tipicamente, tutte queste aziende, vedono proprio le loro prospettive, migliorare in maniera drastica grazie ai vaccini. E questo effettivamente è un fenomeno che sul mercato, si è visto, da qualche mese in maniera anche importante, è perché, se vediamo soprattutto al settore degli hotel, al settore dei servizi per i consumi, questi hanno fatto molto bene da qualche tempo, ma ora, con l'evidenza sempre più forte, questo tipo di aziende viene premiato ancora di più e probabilmente questa sarà una cosa che ci accompagnerà per le prossime settimane". "E intanto stiamo vedendo, in questo grafico come sostanzialmente le borse si siano davvero, comunque riprese. In particolare mi piace soffermarmi sull'ultimo mese, che è quello di maggio, perché non era partito benissimo. Era partito con indici in sordina, tanto che si era detto: vendi a maggio e poi va in vacanza. Mentre invece, tranne i titoli tecnologici e questo spiega benissimo quanto diceva anche lei, Marco, quando sottolinea il fatto che tutti quei bar, ristoranti, compagnie aeree, che non avevano beneficiato prima di questa ripresa anche delle borse, come quella dell'anno scorso, potrebbero invece beneficiarne adesso. Mentre invece i titoli tecnologici, potrebbero rimanere un po' più in sordina".