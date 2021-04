Breton: contratto Astrazeneca vedremo su rinnovo

Il contratto con AstraZeneca, in effetti, dovrebbe appunto concludersi alla fine del secondo trimestre. Vedremo, vedremo se sarà il caso di fare un rinnovo o meno, ne stiamo discutendo. Sicuramente lei sa che abbiamo avuto dei significativi problemi di consegne con questa società, in modo particolare qui nel primo trimestre appena concluso avrebbero dovuto darci 120 milioni di dosi. Nel primo trimestre la società ne ha consegnati 30 milioni. È una società questa che si trova, almeno come sede appunto, in Gran Bretagna. Beh questa società ha consegnato, secondo noi, la totalità di quello che doveva dare appunto alla Gran Bretagna e invece solo un quarto a noi in Europa. Ecco perché abbiamo avuto qualche problema all'inizio.