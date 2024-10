"...questo è sul PSB. Poi nella Legge di bilancio è prevista la conferma strutturale del taglio del cuneo fiscale e la unificazione a tre aliquote. Questo, come spiega bene il documento... spiegherà ancora meglio il documento di bilancio, porterà una leggera però significativa diminuzione. Oggi il PSB non lo può scrivere perchè non c'è, quindi diventerà dal 42,3 al 42,1. Non stapperemo lo champagne. ... e scenderà ancora dello 0,7, se non ricordo male ma potrei sbagliarmi, nel 2025.".