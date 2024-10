Bce, nuovo taglio dei tassi d'interesse

La Banca centrale europea ha annunciato un nuovo taglio dei tassi d'interesse, portandoli al 3,25%, e prevede ulteriori riduzioni in dicembre. Questo è il terzo intervento dall'inizio di giugno, con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali che scende al 3,40% e quello sui prestiti marginali al 3,65%. Secondo la presidente Christine Lagarde, l'Eurotower si sta concentrando non solo sull'aspetto umanitario, ma anche sulle conseguenze economiche del conflitto in corso e sull'impatto sul commercio e sui prezzi del petrolio.