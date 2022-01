Caro energia, prezzo del gas salito del 20% in 24 ore

Tensioni tra Stati, scontri tra partiti di Governo, in alcuni casi in manifestazioni, arresti e un primo ministro dimesso. Sono questi gli effetti della rialzo dei prezzi dell'energia. In Kazakistan migliaia di persone sono scese in piazza, chiedendo la fine del vecchio regime, a spingere i cittadini alla protesta l'aumento, significativo, dei prezzi del gas GPL da cui dipendono gran parte dei veicoli della zona industriale e produttiva del paese. Il caro energia ha causato anche il rialzo del prezzo di cibo e generi di prima necessità, di qui le proteste, cui la Polizia ha risposto con centinaia di arresti e lancio di granate assordanti. Il presidente Tokayev ha fatto dimettere il primo ministro del suo governo, ora affidato, ad interim, all'ex premier. Ma la protesta va avanti, il caro carburante sembra essere stata la scintilla per la richiesta di un totale cambio della classe dirigente, ancora legata al dittatore Nazarbayev, che ha governato il paese per 30 anni. Situazione politica certamente diversa in Europa ma anche qui solo nelle ultime 24 ore il prezzo del gas è salito del 20%. Tutti i governi stanno affrontando il problema dell'aumento delle bollette, stanno pianificando la prossima transizione energetica; l'esecutivo tedesco capofila del gruppo di paesi contrari al nucleare vive forti tensioni interne, il neo cancelliere Scholz infatti ha deciso di non opporsi alla classificazione, fatta da Bruxelles, che include l'energia atomica tra quelle verdi. La scelta, è un tentativo di rendere meno caro per i cittadini il passaggio obbligatorio alle fonti rinnovabili previsto per i prossimi anni. Ma la questione sta spaccando in due gli stati membri Unione Europea; un'Europa geograficamente e politicamente in mezzo tra gli alleati americani, che le chiedono di affrancarsi dalla dipendenza del gas russo, e Mosca che ha ancora il potere di lasciare i nostri paesi al freddo, e spinge perché Berlino dia il via libera finale al funzionamento del nuovo gasdotto Nord Stream, che raddoppierà l'afflusso di combustibile russo nel cuore dell'Europa.