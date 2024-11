Concordato, Giorgetti: ricavi utilizzati per ridurre Irpef

All'esito del monitoraggio dei dati definitivi relativi all'adesione del concordato preventivo pluriennale, saranno delineate le iniziative normative in coerenza con quanto disposto, appunto, dell'articolo 40 del decreto legislativo n13 del '24, che destina in via prioritaria il gettito derivante, dalla predetta misura, alla riduzione delle aliquote IRPEF. Noi non abbiamo appostato un euro in più, prudentemente, di gettito del concordato preventivo. Naturalmente, a consuntivo, certificate le maggiori entrate riconosciute, esattamente com'è lo spirito della legge delega, queste maggiori risorse verranno indirizzate a ridurre la pressione fiscale e in particolare alle famiglie con figli a carico.