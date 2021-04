Concorsi pubblici 2021, oltre 125mila posti: i bandi. VIDEO

Sono almeno 60 i grandi concorsi pubblici a livello nazionale nel 2021. Sbloccano oltre 125mila posti pubblici pronti a essere assegnati. Si svolgono con strumenti digitali, in spazi grandi e all’aperto. Al via dal 3 maggio: il primo è il Concorso Sud per 2.800 posti; seguirà quello dell'Agenzia delle Dogane per 2.500 assunzioni. Molte le domande anche per il Comune di Roma per 1.470 persone. Sono relativi alla scuola 8 grandi concorsi per circa 93mila posti. Sono 20 invece i grandi concorsi del ministero della Giustizia. In palio anche oltre diecimila posti al ministero della Salute. Con il decreto Rilancio ricercatori previsti 3.500 posti nella ricerca.