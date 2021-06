Opportunità, che ci vien data oggi, non è quella di ritornare a una, come dire, a una costruzione istituzionale, che era quella prevalente, prima della pandemia. Perché noi, prima della pandemia, crescevamo molto poco. E il grande timore che abbiamo tutti, che avevamo tutti allora e abbiamo tutti oggi, è che finita la pandemia e avviatasi una forte ripresa, questa non sia duratura e poi, torniamo di nuovo, su quel sentiero di crescita, molto modesto, degli ultimi anni.