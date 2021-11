Manovra 2022, Landini: senza risposte non escludiamo sciopero

Se nel mese di novembre non c'è confronto, non ci sono trattative, non ci sono risposte alle piattaforme, alle richieste che noi abbiamo avanzato e ai miglioramenti che stiamo chiedendo sulla Legge di Bilancio, non escludiamo nulla e decideremo come proseguire le iniziative. Chiaramente lo sciopero è uno degli strumenti previsti per ottenere dei risultati. Lo sciopero non è un obiettivo o un fine a sé. Lo sciopero è uno strumento che utilizzi nel momento in cui vedi che è necessario mettere in campo anche la forza che il mondo del lavoro può avere per ottenere dei risultati.