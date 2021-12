Manovra 2022, Ruffini: alleggerimento di pressione fiscale

Una aliquota in meno vuol dire una diversa redistribuzione del carico fiscale tra i contribuenti, quindi a favore delle fasce meno elevate, e quindi è una scelta anche di un impatto redistributivo, in qualche modo, importante, e allo stesso tempo, sembra dai primi calcoli, insomma, un alleggerimento un po' della pressione diffusa, un alleggerimento diffuso della pressione fiscale, e un alleggerimento di quello che è il salto d'aliquota quanto meno per la fascia più bassa dei redditi delle persone fisiche.