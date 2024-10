Manovra, all'Auto 4,55 miliardi in meno in sei anni

È indigesto per imprese e sindacati il taglio agli aiuti al settore dell'auto previsto con la manovra. Il Governo infatti vuole dare alle industrie delle quattro ruote meno soldi di quelli che erano stati previsti anni addietro. Una cura dimagrante che arriva in un momento di difficoltà per il comparto in Italia e nel resto d'Europa, come dimostra la crisi di Volkswagen, pronta a chiudere tre fabbriche in Germania. La sforbiciata vale 4,55 miliardi nel periodo compreso fra il 2025 e il 2030. Al Ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, restano dunque 1,2 miliardi, in 6 anni, per gli incentivi all'acquisto di veicoli, compresi quelli meno inquinanti, ibridi ed elettrici, e per sostenere l'intero settore. Si tratta dunque di circa 200 milioni l'anno, contro il miliardo previsto in origine, cioè nel 2022, quando l'Esecutivo guidato da Mario Draghi decise di stanziare 8,7 miliardi fino al 2030. Urso ha cercato di rassicurare dicendo che le risorse pubbliche che restano in cassa andranno agli investimenti, in particolar modo a chi produce componenti per le macchine. Le conseguenze di questo stretta potrebbero essere pesanti, perché piombano proprio quando le vendite di auto sono fiacche. Stellantis, primo produttore nel nostro Paese, è in sofferenza e ha chiesto maggiori aiuti per il passaggio all'auto elettrica. Una transizione complessa, tanto che il nostro Governo ha proposto all'Europa di ammorbidire i vincoli comunitari che fissano al 2035 la fine della produzione di auto a benzina e diesel. Intanto, se si riducono i denari per le macchine, aumentano quelli per la Difesa: 11,3 miliardi fino al 2039 per potenziare l'industria aeronautica e quella navale.