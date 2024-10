Medici e infermieri scioperano: per la sanità solo briciole

La speranza è quella di far tacere le armi e Blinken prosegue il suo tour mediorientale con l'obiettivo di giungere ad un cessate il fuoco. Da Doha, importante attore regionale, il segretario di stato americano ha lanciato l'ennesimo appello per un cessate il fuoco. E dopo un incontro del premier qatarino, ha annunciato che nel prossimo futuro, non è stato più preciso, negoziatori degli Stati Uniti e israeliani si incontrano a Doha, per un nuovo sforzo di mediazione per Gaza. Appello analogo anche da Parigi, dove il presidente francese Emmanuel Macron ha organizzato una conferenza per sostenere il Libano. A fianco al presidente libanese, Najib Miqati, ha espresso il concetto con chiarezza: chiediamo che Hezbollah interrompa le sue provocazioni agli attacchi indiscriminati contro Israele. D'altro canto, ha aggiunto, Israele sa per esperienza che i suoi successi militari non sono necessariamente una vittoria in Libano. L'obiettivo della conferenza di Parigi era mobilitare la comunità internazionale e raccogliere circa 500 milioni di euro per aiutare le persone sfollate a causa del conflitto tra Israele ed Hezbollah, come chiesto dall'ONU. La guerra però prosegue indifferente alla frenetica attività diplomatica. Lo scambio di fuoco tra Israele e Libano prosegue incessante e se Hezbollah lancia razzi che giungono fino al centro dello Stato Ebraico, con le sirene di Tel Aviv che hanno suonato per tutta la notte, Tsahal ha risposto con pesanti ride sul paese dei Cedri con un bilancio pesantissimo. Distrutti anche gli studi della TV Al Mayadeen nei quartieri meridionali della capitale Beirut. E a Gaza, la situazione continua a essere drammatica. La Protezione Civile locale infatti, ha denunciato che negli ultimi 20 giorni sono morte circa 770 persone. Il rischio per la popolazione civile però non è rappresentato solo da razzi e pallottole. Le ONG che operano nella Striscia, denunciano una possibile epidemia di polio. Le madri dei bambini con testimonianze drammatiche raccontano di come sia impossibile fare il richiamo del vaccino, esponendo i propri figli al contagio.