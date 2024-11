Pil, Albano: +1% non sarà centrato ma segnali incoraggianti

È chiaro che in questo momento abbiamo la domanda estera che è veramente insomma, abbastanza in difficoltà, abbiamo una domanda interna che si regge soprattutto sui servizi, un pochino meno in questo momento, ma certamente questo è il trend e per quanto riguarda PIL, assolutamente sappiamo che insomma il nostro obiettivo che era quello dell'uno non verrà centrato appieno. Però c'è un calo dell'inflazione, c'è un'attesa insomma sulla questione relativa ai dazi della BCE, insomma ci sono alcuni elementi che, per esempio, l'andamento della domanda interna l'ISTAT lo segnala positivo in questo momento, quindi noi valutiamo e osserviamo tutti questi piccoli segnali che a volte sono piccoli ma che possono dare buoni risultati.