Tasse di successione, in Italia si paga meno

"Questo non è il momento ma, lo rivediamo in grafica, l'Italia, sul lato delle imposte, su eredità e donazioni è, diciamo, un po' più indietro, anzi parecchio indietro per certi aspetti, rispetto ad altre realtà, quindi è un problema che, lei ci sta dicendo, prima o poi si riproporrà". "Sì, allora, noi non eravamo indietro prima, poi sono state fatte una serie di riforme per cui abbiamo ridotto la tassazione in questa direzione, cioè noi siamo il Paese, portiamo a casa in termini di tassa circa lo 0,2 % del PIL, 800 milioni l'anno, quando la media europea è lo 0,7 e ci sono Paesi che arrivano all'1%. Il problema, che non è mai stato abbastanza sottolineato, vi prego di farlo in un in un vostro prossimo risultato, è che ci sono tutta una serie di dati basati su ricerche amministrative che fanno vedere che la disuguaglianza nel patrimonio, nella distribuzione della ricchezza nel nostro Paese è in forte crescita". "Disuguaglianza in crescita, tema su cui torneremo. Io ringrazio il professor Massimo Bordignon, economista dell'università Cattolica, per essere stato con noi, grazie Professore, alla prossima occasione". "Prego, arrivederci".