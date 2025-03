Trump: non mi importa se con dazi saliranno prezzi auto

Sì, perché per i consumatori americani comprare un'auto costerà diverse migliaia di dollari in più a dirlo è stato anche lo stesso Elon Musk, che secondo il quale l'impatto dei dazi anche su Tesla che è una casa automobilistica che produce molte auto negli stessi Stati Uniti, non sarà banale, ma vediamo cosa ha detto Donald Trump nelle ultime ore. Non mi importa se le case automobilistiche aumenteranno i prezzi per via dei nostri dazi, i consumatori inizieranno a comprare automobili americane, così dice il Presidente, ma attenzione. Quali sono le automobili che vengono fatte completamente negli Stati Uniti? Su 16milioni di modelli venduti nel 2024 circa la metà sono made in USA, ma è la stessa Casa Bianca a dire di queste automobili, almeno il 50% della componentistica viene da fuori. E quindi anche questo, queste auto saranno daziate, saranno tassate, i dazi sono tasse, all'importazione per una percentuale non irrilevante. Siamo andati a controllare quante auto vengono fatte totalmente negli Stati Uniti, quindi non sarebbero, sottoposte a dazi. Non c'è nessuna automobile e sono dati dell'amministrazione americana, che viene fatta totalmente negli Stati Uniti. Guardando nel loro complesso tutti i modelli in vendita in America ce ne sono 88 che vengono prodotte almeno al 50% tra Stati Uniti e Canada, quindi non vuol dire che, non subiranno dazi e la strategia di far riportare la produzione in America, che è quella americana, si scontra con le tempistiche, perché le elezioni tra di midterm sono tra 20 mesi, e spostare una fabbrica richiede almeno due anni, costruire una nuova fabbrica di auto, almeno sette, quindi evidentemente, per alcuni anni, comprare un'auto, in America costerà di più nonostante gli impegni dell'amministrazione. Qual è allora la garanzia, insomma, la rassicurazione che arriva dalla Casa Bianca? Beh sì, i prezzi delle auto aumenteranno, ma vi abbasseremo le tasse, così dice, Navarro, consigliere economico della Casa Bianca in un'intervista di poche ore fa. Ma attenzione anche qua, perché, non per tutti i tagli di tasse e l'impatto dei dazi sarà uguale, secondo gli economisti, per il 20 percento meno abbiente degli americani, questo si tradurrà a tagli di tasse e aumento dei dazi -3,7 percento, del reddito per l'uno per cento più ricco, che sono molto avvantaggiati i tagli delle tasse +1,4, quindi chiaramente una redistribuzione alla Trump, a te. .