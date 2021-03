Io credo che sia comune la percezione che il nostro paese abbia perso tre mesi, i tre mesi iniziali, gennaio e febbraio, certamente e marzo ha avuto il cambio di Governo per cui si è dovuta ridefinire la strategia. É sempre mia convinzione che la logistica sia una scienza esatta e che dall'inizio non sia stata scelta la strada di una logistica della vaccinazione come dire, da paese avanzato quale siamo. E questi tre mesi sono tre mesi di costi aggiuntivi rispetto agli altri paesi.