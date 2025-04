Meteo: qualche disturbo al Centro, temperature in rialzo

Ben ritrovati con le nostre previsioni, rimonta l'anticiclone, sulla nostra Penisola, ciò significa temperature che saranno in rialzo, ma non mancherà qualche disturbo, specie sulle Regioni centrali ed è proprio lì che andiamo con la nostra webcam sul litorale romano, un po' di disturbi, un po' di nubi di passaggio, con possibile anche qualche rovescio, qualche piovasco che appunto potrà interessare oggi in particolare le Regioni del centro, localmente quelle del Sud. Questo lo scenario intanto con guardate l'anticiclone che rimonta man mano, sul Mediterraneo centrale, sarà il grande protagonista almeno fino a sabato da domenica, poi, situazione che cambierà di nuovo con una nuova perturbazione in ingresso. Intanto però ci attendono giornate tranquille dal punto di vista atmosferico, con appunto solo qualche disturbo sulle Regioni centrali per la giornata odierna. Domani poi tanto sole da Nord a Sud, con queste temperature in rialzo, valori che sono tornati decisamente in media dopo queste minime particolarmente contenute nei giorni scorsi e temperature che appunto vediamo in rialzo già oggi sia al Nord che al Sud, un po' meno sulle Regioni centrali dove insisteranno le nubi. Domani poi un rialzo termico ancora che si farà sentire un po' su tutto il Paese. Chiudiamo con uno sguardo al weekend che parte bene con tanto sole, una bella giornata quella di sabato, con temperature anche sopra le medie, appunto di, 24-25° localmente al Sud. Domenica inizia a cambiare lo scenario al Nord con, l'arrivo della pioggia che si spingerà da Ovest verso Est. Saranno quindi fenomeni che dal pomeriggio inizieranno a interessare le nostre Regioni più occidentali per poi approdare anche su quelle orientali, un po' meglio invece al centro Sud. Queste le nostre informazioni per tutti i dati, come sempre c'è l'app IlMeteo. .