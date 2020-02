Coronavirus: salgono contagiati, 3 navi in quarantena

L'epidemia corre veloce, il coronavirus continua a contagiare persone. I decessi aumentano, ma ci sono anche i pazienti che guariscono. A Wuhan, la città cinese epicentro del focolaio della malattia esplosa a dicembre, un secondo ospedale è stato costruito in tempi record. 1200 i posti letto disponibili e 32 i reparti. Intanto fra le persone decedute è stato registrato anche un cittadino americano. La prima vittima straniera del coronavirus. Hong Kong ha imposto la quarantena obbligatoria a tutti coloro che arrivano dalla Cina e le misure per prevenire i contagi vengono rafforzate. Restano bloccati sulla nave da crociera i passeggeri della Diamond Princess nella baia giapponese di Yokohama. Fra gli oltre 3600 ospiti oltre 60 risultano contagiati che sono stati sbarcati, mentre gli oltre 30 italiani che si trovano a bordo stanno bene. Altre due imbarcazioni sono in quarantena. La World Dream al largo di Hong Kong, dopo che tre passeggeri sono risultati positivi al virus e un'altra nave partita da Singapore lo scorso 16 Gennaio. La compagnia da crociera americana Royal Caribbean ha vietato l'imbarco sulle proprie navi per coloro che hanno passaporto cinese di Hong Kong e di Macao. In tutta la Cina sono imponenti le misure messe in campo per dichiarare guerra al coronavirus, chi tornerà al lavoro lunedì dovrà seguire una serie di regole precise. Eccone alcune. Si dovrà mantenere una distanza di oltre un metro da persona a persona, indossare sempre la mascherina, quando più persone lavorano nello stesso spazio, occorrerà lavarsi le mani anche prima di entrare in ufficio e bisognerà aprire sempre le finestre durante le riunioni. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme. Le mascherine e altri equipaggiamenti protettivi contro il coronavirus stanno per finire.