Eclissi di sole visibile dall'Arabia Saudita all'Australia

Vi mostriamo delle immagini davvero suggestive: si tratta dell'ultima eclisse solare del 2019. Purtroppo non è stata visibile dall'Italia, ma comunque molto spettacolare. Vedete il sole e la luna disegnano un anello di fuoco nel cielo. L'evento è stato visto nella fetta di globo che va dall'Arabia Saudita al Kenya fino all'India, la Thailandia, le Filippine, e la parte nord occidentale dell'Australia. Per una manciata di minuti il giorno quindi è diventato buio come la notte, anche se nel cielo continuava a brillare un sottilissimo cerchio di luce. Questo tipo di eclissi infatti è detta anullare perché, appunto, anche nel momento culminante il disco lunare non riesce a coprire completamente quello del sole ed ecco perché resta quello spicchio, quell'anello appunto di luce. Davvero, davvero spettacolari queste immagini.