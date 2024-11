Il primo satellite in legno al mondo, costruito da scienziati giapponesi, è stato lanciato nello spazio lunedì 4 novembre a bordo di un razzo SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA. Il satellite, chiamato LignoSat, resterà in orbita per sei mesi a 400 km dalla Terra per dimostrare che il legno è un materiale adatto all'ambiente spaziale. Sensori a bordo misureranno come resiste alle estreme temperature spaziali, che variano da -100 a +100°C ogni 45 minuti.