Genitori italiano rientrato da Wuhan, non potremo vederlo

“È stata misurata la temperatura lì allo scalo di Wuhan, dopodiché c'è stato qualche ritardo. Ieri sera non si sapeva perché, stamattina si è capito. Pare che c'è stato un problema con qualcuno che o ha rinunciato all'ultimo momento oppure è stato trovato con la temperatura alterata e non è stato imbarcato. Quindi sono partiti alle 21.30 ora italiana lì da Wuhan e sono arrivati questa mattina alle 10”. Vi faranno entrare? Potrete vederla? “No, il colonnello ci ha appena detto di no. Non è previsto l'ingresso. Noi siamo arrivati ovviamente per veder passare il pullman, che dopo tutti questi giorni di tensione sicuramente un po' si scarica, da questo punto di vista. Abbiamo portato degli indumenti, qualcosa, se dovessero essere necessari, e vediamo. Vediamo”.