I numeri della violenza di genere in Italia e nel mondo

É difficile dare con precisione, con esattezza quelli che sono i numeri relativi ai femminicidi perché il femminicidio non è, di per sé, una fattispecie di reato, bisogna guardare che cosa c'è dietro. Il femminicidio è tale quando una donna viene uccisa proprio in quanto donna. Allora cerchiamo di traccia un quadro, di fare il punto sulla base dei dati che abbiamo a disposizione che sono quelli per quanto riguarda il nostro paese che si fornisce il Ministero dell'Interno, che ci dice che nel 2024, l'anno ancora non è finito, sono 98 le donne che sono state uccise volontariamente. Non tutti questi casi rientrano nella categoria di femminicidio, una donna uccisa per esempio nell'ambito di una rapina evidentemente non rappresenta un caso di femminicidio, ma per capire, per avvicinarci al tema possiamo evidenziare questa fetta che vedete in rosso, che riguarda le donne che sono state uccise per mano del partner o dell'ex partner. É un numero impressionante, sono state 51 solo quest'anno, dunque più della metà della totalità delle donne che sono state uccise. Sono numeri, se andiamo a vedere anche negli anni precedenti, che rimangono sempre molto elevati. Dunque dati poco rassicuranti. Se andiamo a dare uno sguardo a quello che accade a livello mondiale ci troviamo di fronte a dei numeri impressionanti. Questi sono dati invece forniti dall'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dello sviluppo della parità di genere che ci dice che nell'anno passato, nel solo 2023, sono state uccise nel mondo 85 mila donne, se andiamo a vedere in che percentuale si tratta di donne uccise da un partner o da un familiare vediamo che si tratta anche in questo caso di più della metà, del 60%. Una percentuale non così diversa da quella che troviamo, appunto, nel nostro paese. Che cosa significa questo? Significa che le donne che sono stati uccise da un familiare sono state nel mondo più di 51 mila, un numero ci dice che, ci dicono le Nazioni Unite, che sta a significare che è morta per mano di un partner o di familiare una donna ogni 10 minuti. Quindi dati veramente impressionanti. Chiudo dicendo che noi di Sky Tg24 da anni ormai facciamo una raccolta, cerchiamo di monitorare i dati relativi al femminicidio studiando i singoli casi per provare appunto a fare un monitoraggio che sia completo. Dunque vi invito a collegarvi al nostro sito tramite il qr code che vedete in sovraimpressione sul teleschermo, proprio per poter leggere nel nostro database dati ancora più specifici e più approfonditi.