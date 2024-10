È possibile lasciare omaggi in onore di Liam Payne alla cabina telefonica apparsa sulla copertina dell'album "Take Me Home" degli One Direction esposta all'Hard Rock Cafe di Londra. Payne, ex membro della celebre boy band, è stato trovato morto all'inizio della settimana a Buenos Aires, dopo essere caduto dal balcone di un hotel. I suoi ex compagni di band, Styles, Tomlinson, Malik e Horan, hanno espresso profondo dolore per la perdita del loro “fratello" .