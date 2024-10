Affondamento Bayesian, NYT: inabissato per struttura albero

Il Bayesian sarebbe colato a picco per un difetto strutturale, un albero fuori norma che avrebbe favorito l'inabissamento. E' questa l'ipotesi avanzata da un'inchiesta del New York Times, il giornale è entrato in possesso di alcuni documenti relativi alla costruzione dello yacht di proprietà del magnate inglese Mike Lynch, morto nell'affondamento assieme ad altre sette persone, tra le quali la figlia Hannah. L'albero della barca di lusso sostiene l'inchiesta del giornale americano avrebbe reso lo yacht vulnerabile al ribaltamento. Il Bayesian infatti aveva una differenza fondamentale rispetto alle altre barche della stessa serie prodotta dal cantiere nautico italiano. "Tutti gli altri yacht dello stesso modello scrive il Times hanno due alberi, invece di uno". I documenti tecnici ottenuti dal giornale statunitense e i modelli computerizzati mostrerebbero che lo yacht proprio per l'assenza del secondo albero si sarebbe prima capovolto e poi inabissato. Questa è anche una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando i Magistrati della Procura di Termini Imerese che nel frattempo hanno disposto la seconda ispezione dei Palombari della Marina Militare all'interno del relitto che si trova ancora sui fondali al largo di Porticello e non è stato recuperato. Si cercano elementi che possano avvalorare le ipotesi dei consulenti tecnici e soprattutto si cercano ancora gli hard disk dai quali il magnate britannico non si separava mai.