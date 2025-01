Alberi di Natale diventano cibo allo zoo di Berlino

Gli elefanti e altri animali dello zoo di Berlino hanno ricevuto un’insolita sorpresa post-natalizia venerdì 3 gennaio: alberi di Natale invenduti, trasformati in una gustosa prelibatezza. Questa tradizione annuale negli zoo tedeschi delizia sia gli animali che il pubblico. Gli elefanti, in particolare, utilizzano gli alberi come cibo, giocattoli e persino come “grattaschiena”. Lo zoo collabora con venditori di alberi biologici per garantire la sicurezza degli animali, evitando donazioni private. .