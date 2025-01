Allo zoo di Karlsruhe coccole per il cucciolo di orso polare

Le immagini del cucciolo di orso polare nato allo zoo di Karlsruhe mostrano un tenero legame con la madre Nuka, che si prende cura di lui durante la chiusura del recinto. Nato il 2 novembre insieme a un gemello purtroppo deceduto, il piccolo cresce ogni giorno più forte. Lo zoo ha adottato misure per garantire la tranquillità di Nuka e del cucciolo, replicando il comportamento naturale della specie. Il padre, Kap, è stato separato per evitare rischi, poiché i maschi spesso uccidono i propri cuccioli. I visitatori dovranno attendere per vedere il giovane orso, le cui possibilità di sopravvivenza sono migliorate nonostante l’elevato tasso di mortalità tipico della specie .