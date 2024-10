Alluvione Spagna, i soccorsi continuano senza sosta

Una devastante alluvione ha colpito la Spagna, soprattutto la regione di Valencia, causando decine di morti e centinaia di dispersi. Le piogge torrenziali hanno colpito l'area tra martedì e mercoledì, accumulando 490 mm d'acqua in poche ore, equivalente alla pioggia di un anno. Le operazioni di soccorso, con oltre 120.000 sfollati e migliaia di militari impegnati, continuano senza sosta. Non mancano le polemiche per la gestione dell'emergenza da parte del presidente regionale Carlos Mazón, accusato di ritardi nella comunicazione.